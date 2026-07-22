Donald Trump opublikował wpis, w którym stawia Iranowi nowe ultimatum. Wygląda na to, że dojdzie od ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. W ostatnich dniach dochodziło już do wymian ognia pomiędzy obiema stronami.

Trump zapowiedział, że ewentualny atak Iranu na jakikolwiek okręt w Cieśninie Ormuz spotka się z bardzo poważną odpowiedzią.

„Od tej chwili, jeśli Islamska Republika Iranu ostrzela jakikolwiek statek w cieśninie Ormuz – rakietą, pociskiem, dronem lub z użyciem jakiejkolwiek innej broni – Stany Zjednoczone zbombardują i zniszczą jeden most lub elektrownię, w tym także te znajdujące się w pobliżu lub na terenie stolicy, Teheranu” – ogłosił Trump.

Zaledwie kilka godzin wcześniej siły amerykańskie przeprowadziły potężne uderzenie na Iran. Amerykańskie dowództwo poinformowało, że celem nocnych ataków były m.in. centra dowodzenia, infrastruktura logistyczna, magazyny dronów oraz obiekty związane z irańskimi siłami zbrojnymi.

Jeszcze we wtorek Trump zapowiadał, że Stany Zjednoczone są gotowe do kolejnych uderzeń, w tym na podziemny kompleks nuklearny Pickaxe Mountain w pobliżu miasta Natanz.

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Źr. Interia