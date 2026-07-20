Prezydent USA Donald Trump wydał specjalny rozkaz reagując w ten sposób na śmierć trzech wojskowych USA. Żołnierze zginęli biorąc udział w działaniach w Iraku i Jordanii.

Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym nawiązał do doniesień o śmierci amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Zapowiedział, że „za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za to wielokrotnie”.

„Rozkaz ten został przekazany sekretarzowi wojny Pete’owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine’owi i wszystkim dowódcom w Siłach Zbrojnych” – stwierdził Trump.

To reakcja na komunikat Amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) o śmierci dwóch amerykańskich żołnierzy. „W sobotę Amerykańskie Dowództwo Centralne powiadomiło o śmierci dwóch żołnierzy USA oraz o statusie zaginionego wojskowego w Jordanii po irańskim ataku z 17 lipca. Po dokładnych poszukiwaniach personel wojskowy USA znalazł dziś (w niedzielę – red.) niezidentyfikowane szczątki w miejscu zdarzenia. Trwa proces badania w celu identyfikacji” – informowało amerykańskie dowództwo.

Niedługo później poinformowano o śmierci trzeciego żołnierza, który zginął w wyniku podjętej próby kontrolowanej detonacji irańskiego drona. „Wojskowy USA w północnym Iraku zginął w akcji 18 lipca (sobota) podczas kontrolowanej detonacji niewybuchu z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze. Drugi wojskowy został ranny i jest pod opieką medyczną w związku z lekkim urazem” – informowało dowództwo.

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Źr. Interia