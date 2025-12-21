Podczas zejścia z Kasprowego Wierchu doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem ojca i około trzyletniego dziecka. Trudne, oblodzone warunki sprawiły, że mężczyzna nie był w stanie bezpiecznie kontynuować drogi.

Całe zdarzenie zauważył i nagrał inny turysta, który bez wahania ruszył z pomocą. Opublikowany w sieci film szybko wywołał falę emocji i gorącą dyskusję. Jak informuje profil tatry_official w mediach społecznościowych, do incydentu doszło na popularnej trasie prowadzącej w stronę stacji kolejki.

Autor nagrania, pan Sylwester, zwrócił uwagę na ojca z małym chłopcem, którzy mieli poważne trudności z pokonaniem śliskiego fragmentu szlaku. Kluczowym problemem był brak raczków antypoślizgowych, czyli podstawowego wyposażenia w zimowych warunkach górskich.

Widząc zagrożenie, pan Sylwester zdecydował się pomóc. – To miejsce jest pozornie proste i bardzo łatwo dostępne, ale w określonych warunkach potrafi być naprawdę niebezpieczne – szczególnie jeśli nie jesteśmy odpowiednio przygotowani. Brak nawet podstawowego zabezpieczenia, jak raczki, stworzył problem. Na szczęście chętnie przyjęli pomocną dłoń i razem, spokojnie, zeszliśmy bezpiecznie pod stację – relacjonował w mediach społecznościowych. Jego szybka reakcja mogła zapobiec poważnym konsekwencjom.

Nagranie błyskawicznie rozprzestrzeniło się w internecie i wywołało lawinę komentarzy. Wielu internautów ostro skrytykowało zachowanie ojca, zarzucając mu skrajną nieodpowiedzialność. Wśród wpisów pojawiły się m.in. takie głosy: „Rodzice do więzienia”, a także: „Ludzie są bezmyślni, ze względu na porę roku na bramkach TPN powinien być gość, który zawraca tych, którzy nie mają raczków, raków albo abc lawinowego”. Nie zabrakło jednak także głosów broniących ojca. Część internautów uznała, że skala krytyki jest przesadzona, a sytuacja została nadmiernie rozdmuchana. „Interesujcie się swoimi dziećmi i ich wychowaniem. Tak będzie najlepiej” – napisała jedna z internautek, apelując o większą powściągliwość w ocenach.

