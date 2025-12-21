Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes dla Telewizji wPolsce24 wskazuje, że PiS dogania KO. Największą niespodzianką stał się jednak wynik partii Razem, która przekroczyła próg wyborczy.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Największa partia obozu rządzącego może liczyć na 31 proc. głosów ankietowanych. Drugie w zestawieniu Prawo i Sprawiedliwość depcze po piętach KO. Sondaż wskazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć już na 29 proc. głosów.

Trzecie miejsce niezmiennie zajmuje Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 9 proc. badanych. Tuż za nią niespodziewanie znalazła się Lewica z poparciem 8 proc. ankietowanych.

Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz – największa niespodzianka – partia Razem. Obie formacje mogą odpowiednio liczyć na 6 i 5 proc. głosów.

Tuż pod progiem wyborczym znalazły się PSL i Polska 2050 – obie formacje poparło po 4 proc. wyborców.

Sondaż wykonano na próbie 1000 osób w grudniu metodą CATI.

