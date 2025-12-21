Krzysztof Bosak w rozmowie z Interią nie wykluczył w przyszłości koalicji z Konfederacją Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna w najnowszych sondażach zyskuje znaczne poparcie. W jednym z nich nawet wyprzedziła Konfederację.

Bosak ocenił, że słabość obecnych elit politycznych wzmacnia nie tylko Brauna, ale także samą Konfederację. „My pracowaliśmy wspólnie najpierw nad stworzeniem alternatywy dla dotychczasowego układu partyjnego. W tej chwili pracujemy odrębnie, ale nadal tworzymy alternatywę” – zauważył Wicemarszałek Sejmu. Podkreślił przy tym, że to szczególnie PiS traci poparcie na rzecz Brauna, na co wskazują badania.

Dziennikarz Interii dopytał, czy „ekscesy” Brauna nie przeszkadzają Bosakowi, aby w przyszłości zawrzeć koalicję. „Dla dobra Polski jesteśmy gotowi współpracować z każdym. Natomiast idziemy w tej chwili odrębnymi ścieżkami. My rozwijamy i szkolimy kadry. Budujemy swoje zaplecze eksperckie po to, żeby być gotowym realizować nasz program” – powiedział Bosak.

„Można też obserwować, jak partia Grzegorza Brauna pracuje w konkretnych okręgach wyborczych, w Sejmie czy Parlamencie Europejskim i wyciągać z tego wnioski. Jednym się to będzie podobać, innym mniej” – dodał Bosak. Pytany, czy jemu się to podoba, odparł: „Jakby mi się podobało, to bym zapisał się do partii Grzegorza Brauna. Jestem przekonany do jakości i stylu naszej pracy politycznej”.

Lider Ruchu Narodowego zastrzegł jednak, że obecnie rozważanie przyszłych koalicji „to interesujące ćwiczenie intelektualne, ale nic ponadto”. „Mój wariant preferowany i pożądany to jest usunięcie dotychczasowych partii poza parlament i większość dla Konfederacji i innych nowych list” – powiedział Bosak.

Źr. Interia