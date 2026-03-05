Władimir Putin zasugerował, że Rosja może „natychmiast” odciąć dostawy gazu dla Europy. Wypowiedź rosyjskiego przywódcy padła w kontekście kryzysu na Bliskim Wschodzie i rosnących cen paliw kopalnych.

Putin w rozmowie z jednym z prokremlowskich dziennikarzy komentował sytuację na świecie. Szczególnie dużo miejsca poświęcono wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Zwrócił uwagę na znaczne utrudnienia w produkcji i transporcie gazu i ropy z państw Zatoki Perskiej.

Prezydent Rosji zauważył, że w ten sposób pojawiają się nowe perspektywy przed Rosją. Po agresji na Ukrainę wiele państw ograniczyło lub całkowicie zrezygnowało z dostaw surowców z Rosji.

„Teraz otwierają się inne rynki. I być może korzystniej będzie dla nas zaprzestać dostaw na rynek europejski już teraz. Wejść na rynki, które się otwierają i zdobyć tam przyczółek” – mówił Putin.

Rosyjski dyktator zastrzegł jednak, że jego słowa nie stanowią deklaracji politycznej. Stwierdził, że w ten sposób jedynie „głośno myśli”. „Zdecydowanie poleciłbym rządowi, aby wspólnie z naszymi firmami pracował nad tą kwestią” – dodał Putin.

Źr. RMF FM