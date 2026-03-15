Wokół jednej z rezydencji należących do Władimira Putina powstanie specjalna strefa bezpieczeństwa. Jak informują media, obejmie ona obszar ponad trzech kilometrów kwadratowych wokół kompleksu „Boczarowa Ruczeja” w Soczi nad Morzem Czarnym.

Według doniesień decyzja ma związek z obawami o możliwe ataki dronów, a Putin ma być tym faktem przerażony. W ostatnich miesiącach Ukraina coraz częściej uderza w cele znajdujące się głęboko na terytorium Rosji, wykorzystując bezzałogowe maszyny dalekiego zasięgu. Celem takich operacji były m.in. rafinerie, porty oraz lotniska wojskowe.

Nowa strefa ma znacząco ograniczyć aktywność w pobliżu rezydencji rosyjskiego przywódcy. W jej obrębie wprowadzone zostaną liczne zakazy, m.in. dotyczące lotów dronów czy obecności jednostek pływających. Ograniczenia obejmą również możliwość budowy niektórych obiektów, w tym lądowisk dla śmigłowców czy innych instalacji mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo w strefie mają obowiązywać restrykcje dotyczące działalności gospodarczej oraz innych aktywności, takich jak prowadzenie warsztatów czy składowanie odpadów. Zakazana ma być także hodowla zwierząt w pobliżu kompleksu.

Rezydencja „Boczarowa Ruczeja” od początku lat 90. pełni funkcję oficjalnej siedziby prezydenta Rosji. W przeszłości odbywały się tam spotkania z zagranicznymi przywódcami oraz narady z przedstawicielami rosyjskiego resortu obrony.

