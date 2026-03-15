Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostro skomentował przekaz TV Republika. Polityk odniósł się do tzw. pasków, które dotyczyły sporu wokół unijnego mechanizmu SAFE oraz decyzji prezydenta o zawetowaniu ustawy w tej sprawie.

Szef polskiej dyplomacji opublikował w serwisie X grafikę przedstawiającą kolaż napisów, które miały pojawić się na antenie stacji. Wśród nich znalazły się m.in. hasła sugerujące, że kredyt SAFE jest „prezentem dla Niemiec” lub że premier działa w interesie Berlina. Wpis Sikorskiego był bardzo krótki, ale jednoznaczny. – Oni są obłąkani – napisał minister, komentując przekaz medialny.

Sprawa ma związek z trwającym sporem politycznym wokół programu SAFE, który miał umożliwić Polsce skorzystanie z unijnego finansowania na cele związane z bezpieczeństwem. Decyzja o zawetowaniu ustawy przez Karola Nawrockiego została entuzjastycznie przyjęta przez część opozycji oraz sprzyjające jej media.

Wcześniej Sikorski zwracał się także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z pytaniem, dlaczego instytucja toleruje – jak określił – „hejt” pojawiający się w przekazie stacji. Spór wokół programu SAFE i relacji Polski z Unią Europejską pozostaje jednym z głównych tematów bieżącej debaty politycznej.

Przeczytaj również: