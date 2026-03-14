Rosyjski Sztab Generalny stworzył elitarną grupę „Centrum 795” do likwidacji i porywań wrogów reżimu za granicą. Jednostka, złożona z oficerów FSB, GRU i białoruskiego KGB, działa na polecenie Walerija Gierasimowa. Jej istnienie wyszło na jaw po nieudanej operacji w Ameryce Południowej, jak ujawnia portal The Insider.

„Centrum 795” powstało tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, by wzmocnić zdolności służb specjalnych w warunkach wojennych. Na czele formacji stoi Denis Fisenko, były oficer legendarnej jednostki antyterrorystycznej „Alfa” należącej do FSB. Jednostka podlega bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego Walerijowi Gierasimowowi lub jego zastępcy. Jednak do jej szeregów zrekrutowano około 500 elitarnych oficerów z Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), wywiadu wojskowego GRU oraz białoruskiego KGB. Baza operacyjna mieści się w podmoskiewskiej Kubince, w Patriot Parku – kompleksie zwanym „wojskowym Disneylandem” – konkretnie w centrum szkoleniowym koncernu Kałasznikow.

Finansowanie i struktura

Finansowanie „Centrum 795” pochodzi z prywatnych źródeł zaufanych oligarchów Władimira Putina. Środki przekazują Andriej Bokariew, współwłaściciel Kałasznikowa, oraz Siergiej Czemiezow, szef państwowej korporacji Rostech i wieloletni przyjaciel prezydenta z czasów służby w Dreźnie w latach 80. Struktura obejmuje trzy główne piony: rozpoznawczy, szturmowy oraz zabezpieczenia bojowego. Dlatego sam pion rozpoznawczy składa się z 19 wydziałów, w tym rozbudowanej sekcji snajperskiej, co podkreśla specjalizację w operacjach precyzyjnych.

Początkowe zadania i rozszerzenie działań

Początkowo jednostka skupiała się na operacjach na terytorium Ukrainy, w tym atakach na stanowiska dowodzenia oraz próbach eliminacji ukraińskich liderów politycznych i wojskowych w Kijowie. Gdy te działania nie przyniosły oczekiwanych efektów, zakres obowiązków poszerzono. Dlatego obecnie priorytetem jest dywersja oraz zamachy na rosyjskich opozycjonistów i niezależnych dziennikarzy przebywających za granicą. To zmiana strategii, która pozwala Kremlowi na prowadzenie „cichych wojen” poza granicami Rosji.

