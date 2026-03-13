Prezydent Karol Nawrocki zawetował obszerną nowelizację Kodeksu postępowania karnego, dotyczącą m.in. ograniczenia tymczasowych aresztów i zakazu korzystania z nielegalnych dowodów. To druga taka decyzja głowy państwa w krótkim czasie, po wecie wobec unijnego programu SAFE. Rzecznik prezydenta uzasadnia wybór troską o bezpieczeństwo obywateli, podczas gdy opozycja widzi w nim polityczną grę.

Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy, która miała być największą reformą procedury karnej od lat 90. Nowelizacja wprowadzała zmiany w stosowaniu tymczasowego aresztu, podnosząc próg grożącej kary do 10 lat więzienia (z obecnych 8 lat). Okres aresztu przed wyrokiem I instancji nie mógłby przekroczyć 12 miesięcy. Ustawa przywracała też przepisy sprzed rządów Zjednoczonej Prawicy, zakazując tymczasowego aresztu za przestępstwa zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności (wcześniej obniżono to do 1 roku). Zmiany miały skłonić sądy do ostrożniejszego stosowania izolacyjnych środków zapobiegawczych.

Troska o bezpieczeństwo

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił decyzję w komunikacie: – Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością. Podkreślił, że pojedyncze korzystne rozwiązania nie uzasadniają podpisania ustawy, która mogłaby utrudniać postępowania karne. Leśkiewicz dodał: -Nowe przepisy mogłyby bowiem utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa. Uwagi zgłaszały środowiska prokuratorskie, ostrzegając przed chaosem proceduralnym. Jednak Rzecznik zaznaczył, że prawo karne musi być jasne i precyzyjne, czego w nowelizacji zabrakło.

Przeczytaj również:

Źródło: RMF 24