Pracownik kopalni węgla brunatnego w Galczycach natknął się na nieznany dron, który przypomina urządzenia wlatujące do Polski z wschodu w ubiegłym roku. Policja zabezpieczyła teren, a prokuratura wszczęła postępowanie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale incydent budzi pytania o bezpieczeństwo graniczne.

Pracownik kopalni w Galczycach w województwie wielkopolskim zauważył podejrzany obiekt na terenie zakładu. Urządzenie przypomina drony, które we wrześniu ubiegłego roku przekroczyły wschodnią granicę Polski. Zdarzenie zgłoszono służbom po godzinie 11:00 w czwartek. Policja z Konina i Poznania szybko przybyła na miejsce. Dlatego funkcjonariusze zabezpieczyli obszar, by zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Prokuratury w Koninie i Kole otrzymały informację o incydencie i prowadzą wstępne czynności.

Reakcja ałużb i bezpieczeństwo

Policja z Konina i Poznania odpowiada za ochronę terenu kopalni. Służby podkreślają, że na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Jadnak brak doniesień o jakichkolwiek obrażeniach wśród pracowników czy okolicznych mieszkańców. Jednak incydent nie zakłócił pracy kopalni, ale wzbudził czujność. Władze sprawdzają pochodzenie drona, co może zająć czas. Oczekuje się dalszych informacji w najbliższych godzinach.

Podobieństwa do poprzednich incydentów

Odkryty dron wizualnie przypomina te, które wleciały do Polski z kierunku wschodniego we wrześniu ubiegłego roku. Dlatego takie zdarzenia często wiążą się z kwestiami bezpieczeństwa granicznego. Eksperci sugerują, że podobne obiekty mogą służyć do rekonesansu lub innych celów. Jednak na razie brak oficjalnych komentarzy od służb specjalnych, ale sprawa trafiła do prokuratury.

Źródło: RMF 24