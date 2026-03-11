Izrael uruchomił kolejną falę ataków na Teheran, w tym w pobliżu międzynarodowego lotniska. Bombardowanie centrum Bejrutu spowodowało poważne zniszczenia i ofiary. Amerykańskie siły zniszczyły irańskie okręty w cieśninie Ormuz, a Teheran ogłasza „najintensywniejszą operację” od początku wojny.

Izraelska armia rozpoczęła dodatkową serię uderzeń na cele w Teheranie, powodując eksplozje blisko lotniska Mehrabad. Siły Obronne Izraela wezwały mieszkańców południowych przedmieść Bejrutu, w tym Haret Hreik i Burj al-Barajneh, do natychmiastowej ewakuacji. Atak na mieszkanie w centrum Bejrutu zabił cztery osoby i spowodował poważne zniszczenia. Jednak w północnym Izraelu syreny alarmowe ostrzegały przed dronem z Libanu. Izraelskie wojsko zniszczyło większość kluczowych celów irańskich sił bezpieczeństwa i milicji Basidż w prowincji Ilam. W ataku na bazę w zachodnim Iranie zginęło kilku żołnierzy irańskich wojsk dronowych. Jednak w Aligudarz dziewięć osób straciło życie, w tym pułkownik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Seyyed Ebrahim Mousavian.

Irańskie kontrataki i groźby

Iran zaatakował rakietami bazy USA w Al Udeid w Katarze, Camp Arifjan w Kuwejcie i Harir w Iraku. Państwowa agencja ISNA podała, że zniszczono infrastrukturę operacyjną amerykańskiej floty na Bliskim Wschodzie. Rzecznik sił zbrojnych Iranu Abolfazl Shekarchi zapowiedział odpowiedź na ataki na osiedla mieszkaniowe i ogłosił „najintensywniejszą operację” od początku konfliktu. Nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei pozostaje cały i zdrowy, jak przekazał syn prezydenta Yousef Pezeszkian. Dlatego przedstawiciel Iranu przy ONZ Amir Saeid Iravani oskarżył USA i Izrael o śmierć ponad 1300 cywilów i zniszczenie prawie 10 tysięcy obiektów cywilnych.

Incydenty w Cieśninie Ormuz

Amerykańskie wojsko zniszczyło 16 irańskich okrętów minujących w pobliżu cieśniny Ormuz. Dowództwo Centralne USA opublikowało nagranie z operacji. Doszło też do pożaru statku towarowego po trafieniu pociskiem załogę ewakuowano. CNN donosi, że Iran rozpoczął zaminowywanie cieśniny, co zagraża międzynarodowej żegludze. Jednak oganizacja sunnicka Al-Dżamaa al-Islamiya oświadczyła, że nie była celem izraelskiego ataku w Bejrucie, mimo strat wśród członków. Katar podniósł poziom zagrożenia po odparciu irańskiego ataku rakietowego.

Źródło: Gazeta.pl