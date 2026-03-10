Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem, by omówić kontrowersyjny program „SAFE 0 proc.”. W Pałacu Prezydenckim dołączyli prezes NBP Adam Glapiński i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ogłosił, że decyzja w sprawie unijnego SAFE nadal nie zapadła, podkreślając ryzyka walutowe.

Donald Tusk przybył do Pałacu Prezydenckiego około godziny 16:30 na rozmowy z Karolem Nawrockim. Spotkanie skupiło się na alternatywie dla unijnego programu SAFE. Jednak Zbigniew Bogucki po zakończeniu rozmów stwierdził, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy wdrażającej SAFE. Bogucki wyjaśnił, że pożyczka w euro niesie ryzyko wzrostu kosztów przez wahania kursu waluty. Dlatego Premier otrzymał szczegółowe informacje legislacyjne i ekonomiczne, co pozwala mu skierować ustawę pod obrady Sejmu już jutro, z Senatem w następnym tygodniu.

Propozycja Prezydenta: „SAFE 0 Proc” jako alternatywa

Karol Nawrocki w ubiegłym tygodniu zaprezentował „SAFE 0 proc.” jako suwerenną opcję bez odsetek i kredytów do 2070 roku. Program gwarantuje 185 mld zł na modernizację armii, z elastycznością w wyborze sprzętu bez zmian w UE. Dlatego Zbigniew Bogucki zachwalał inicjatywę: – Jesteśmy w stanie bezkosztowo wygenerować około 200 mld zł na fundusz obronny. Prezydencki doradca Leszek Skiba podkreślił na antenie RMF FM, że rozwiązanie nie spowoduje inflacji i opiera się na rezerwach, bez „drukowania pieniędzy”.

Unijny Program SAFE – korzyści i wątpliwości

Rząd pod wodzą Tuska i Kosiniaka-Kamysza promuje SAFE jako klucz do suwerenności i stabilności budżetu armii. Polska jako największy beneficjent ma zyskać 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł, z 89 proc. środków dla polskich firm zbrojeniowych. Jednak Prezydent Nawrocki kwestionuje warunkowość programu. Ustawa wdrożeniowa przeszła Sejm i Senat; decyzja o podpisaniu spoczywa na głowie państwa do 20 marca.

