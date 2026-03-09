Polski Związek Piłki Nożnej wydał pilny komunikat. Chodzi o postępowanie wobec pięciu zawodników, którzy mieli obstawiać wyniki w zakładach bukmacherskich.

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników szczebla centralnego w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich (art. 80 (1) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN).

– Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5.422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach – do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych (art. 127 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN) – czytamy.

PZPN podaje, że każda ze spraw jest prowadzona odrębnie. – W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, kary będą wymierzane z uwzględnieniem rodzaju i zakresu naruszeń. Surowsze sankcje mogą dotyczyć zawodników obstawiających mecze rozgrywek, w których sami występowali. W szczególności weryfikowane są przypadki obstawiania spotkań z udziałem drużyn, w których grali obwinieni, również pod kątem ewentualnego match-fixingu, tj. wpływania na przebieg lub wynik meczu w związku z zakładami bukmacherskimi. W tym zakresie analizowanych jest 69 zakładów bukmacherskich – napisano.

Wskazano również, jakie możliwe kary czekają na zawodników jeśli ich wina zostanie udowodniona. Wszystko zależy od zakresu ich zaangażowania, jednak możliwe jest nawet wykluczenie ze struktur PZPN.

