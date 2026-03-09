Polski Związek Piłki Nożnej wydał pilny komunikat. Chodzi o postępowanie wobec pięciu zawodników, którzy mieli obstawiać wyniki w zakładach bukmacherskich.
Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników szczebla centralnego w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich (art. 80 (1) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN).
– Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5.422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach – do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych (art. 127 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN) – czytamy.
PZPN podaje, że każda ze spraw jest prowadzona odrębnie. – W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej, kary będą wymierzane z uwzględnieniem rodzaju i zakresu naruszeń. Surowsze sankcje mogą dotyczyć zawodników obstawiających mecze rozgrywek, w których sami występowali. W szczególności weryfikowane są przypadki obstawiania spotkań z udziałem drużyn, w których grali obwinieni, również pod kątem ewentualnego match-fixingu, tj. wpływania na przebieg lub wynik meczu w związku z zakładami bukmacherskimi. W tym zakresie analizowanych jest 69 zakładów bukmacherskich – napisano.
Wskazano również, jakie możliwe kary czekają na zawodników jeśli ich wina zostanie udowodniona. Wszystko zależy od zakresu ich zaangażowania, jednak możliwe jest nawet wykluczenie ze struktur PZPN.
Komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej— PZPN (@pzpn_pl) March 9, 2026
👉 https://t.co/U3vNXG4NMO pic.twitter.com/hIP94AaIYN