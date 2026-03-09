Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu dziesięciu ustaw przyjętych wcześniej przez parlament. Jak zaznaczył, wśród nowych regulacji znalazł się projekt, który określił jako szczególnie ważny dla polskiej wsi i rolnictwa.

– Łącznie podpisałem już 167 ustaw. Mówię o tym, ponieważ zapewne nie usłyszą Państwo tego od premiera ani od przedstawicieli rządu. Zamiast tego podejmowane znowu będą próby przykrywania własnej niekompetencji, opowieścią o rzekomym blokowaniu prac rządu przez prezydenta. To opowieść fałszywa. To próba politycznej manipulacji, narracja całkowicie sprzeczna z faktami – powiedział Nawrocki w opublikowanym nagraniu.

Jedna z ustaw wprowadza rozwiązania mające chronić polską ziemię rolną przed sprzedażą w zagraniczne ręce. Zgodnie z przyjętymi przepisami ograniczenia mają obowiązywać przez najbliższe dziesięć lat. Prezydent podkreślił, że inicjatywa powstała po rozmowach z rolnikami i ma być odpowiedzią na wyzwania stojące przed sektorem rolnym.

Podczas wystąpienia Nawrocki odniósł się również do relacji z rządem kierowanym przez Donalda Tuska. Stwierdził, że w przestrzeni publicznej pojawia się – jego zdaniem – nieprawdziwa narracja o rzekomym blokowaniu prac rządu przez prezydenta. Jak podkreślił, liczba podpisanych ustaw pokazuje, że współpraca legislacyjna z parlamentem faktycznie trwa.

Prezydent zaznaczył, że od początku swojej kadencji podpisał już ponad 160 ustaw przyjętych przez parlament. Dodał również, że w przypadku części projektów zdecydował się wcześniej na odmowę podpisu lub zgłoszenie uwag, jednak po wprowadzeniu poprawek zostały one ponownie przyjęte i ostatecznie zatwierdzone.

W swoim wystąpieniu Nawrocki skrytykował także działania rządu, twierdząc, że wśród ustaw przekazywanych do podpisu zabrakło projektów realizujących najważniejsze obietnice wyborcze obecnej koalicji. Według niego część inicjatyw ustawodawczych zgłaszanych przez Pałac Prezydencki również nie doczekała się prac w parlamencie.

