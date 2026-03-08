Iran będzie miał nowego przywódcę. Członek irańskiego Zgromadzenia Ekspertów Hosejnali Eszkawari, cytowany przez agencję Reutera poinformował, że „nowy najwyższy przywódca Iranu będzie również nosił nazwisko Chamenei”.

„Większością głosów wybrano osobę, która będzie kontynuować drogę imama Chomeiniego i męczennika imama Chameneiego” – poinformował Eszkawari. „Nazwisko Chamenei pozostanie niezmienione. Głosowanie zostało zakończone, a jego wyniki zostaną wkrótce ogłoszone” – powiedział.

Wypowiedź wskazuje, że nowym przywódcą zostanie Mojtaba Chamenei. To syn poprzedniego najwyższego przywódcy, który zginął w amerykańsko-izraelskim. Mojtabę Chameneiego postrzegano jako jednego z głównych faworytów do tej roli.

Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w 88-osobowym Zgromadzeniu Ekspertów, oświadczył, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być „nienawidzony przez wroga”, a nie przez niego chwalony – informuje RMF FM.

Źr. RMF FM