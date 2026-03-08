Władze i służby ratunkowe w Iranie ostrzegają mieszkańców przed możliwymi opadami tzw. toksycznego deszczu. Według doniesień lokalnych mediów i nagrań publikowanych w sieci nad częścią kraju pojawiły się ciemne chmury oraz opady, które mogą być skutkiem ogromnego zanieczyszczenia powietrza po niedawnych, izraelskich atakach na infrastrukturę paliwową.

Jak wskazują źródła, w wyniku bombardowań uszkodzone zostały zbiorniki z paliwem w okolicach Teheranu. Pożary i gęsty dym unoszący się nad miastem doprowadziły do powstania toksycznych oparów, które – mieszając się z wilgocią w atmosferze – mogą powodować powstawanie niebezpiecznych opadów przypominających tzw. „czarny” lub kwaśny deszcz.

Irański Czerwony Półksiężyc apeluje do mieszkańców, aby ograniczyli przebywanie na zewnątrz i w miarę możliwości pozostawali w domach. W komunikatach podkreślono, że wdychanie zanieczyszczonego powietrza lub kontakt z opadami może stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci oraz ludzi cierpiących na choroby układu oddechowego.

خبرنگار سی‌ان‌ان از تهران گزارش داد که پس از بمباران مخازن سوخت در این شهر، آلودگی هوا به حدی افزایش یافته که باران به شکل سیاه فرود می‌آید.



🌎 آراز نیوز؛ ایلک بیلن سیز اولون

Sytuacja w stolicy Iranu pozostaje napięta. Nad miastem wciąż utrzymuje się gęsta warstwa dymu, a warunki pogodowe utrudniają jego rozproszenie. Eksperci podkreślają, że jeśli opady rzeczywiście będą zawierały toksyczne związki chemiczne, mogą one dodatkowo pogorszyć jakość powietrza i wpłynąć na zdrowie mieszkańców.

Alarm pojawia się w czasie intensywnej eskalacji konfliktu w regionie. Seria ataków na infrastrukturę energetyczną i wojskową w Iranie doprowadziła do licznych pożarów i zniszczeń, które mogą mieć także poważne konsekwencje środowiskowe.

