Większość Polaków pozytywnie ocenia obecność obywateli Ukrainy w Polsce oraz proces ich integracji ze społeczeństwem. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

Z badania wynika, że 61,5 proc. respondentów ocenia obecność Ukraińców pozytywnie. W tej grupie 14,3 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie”, a 47,2 proc. „raczej pozytywnie”.

Negatywną opinię wyraziło 33,8 proc. ankietowanych. Odpowiedź „raczej negatywnie” wskazało 22,3 proc. badanych, natomiast 11,5 proc. oceniło obecność Ukraińców zdecydowanie negatywnie. Niewielka część respondentów – 4,7 proc. – nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Sondaż pokazuje również wyraźne różnice w opiniach w zależności od sympatii politycznych. Najbardziej pozytywnie do obecności Ukraińców odnoszą się wyborcy partii tworzących obecny obóz rządzący. W tej grupie aż 83 proc. ankietowanych ocenia ją pozytywnie, a tylko 16 proc. negatywnie. Znacznie bardziej podzielone zdania mają wyborcy ugrupowań opozycyjnych. W tej grupie 51 proc. respondentów ocenia obecność Ukraińców pozytywnie, natomiast 42 proc. wyraża opinię negatywną. Co piąty ankietowany w tej grupie wskazał nawet odpowiedź „zdecydowanie negatywnie”.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków w dniach 27 lutego – 1 marca 2026 roku metodą CATI i CAWI.

