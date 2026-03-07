Radosław Sikorski pozytywnie ocenił wybór Przemysława Czarnak na kandydata na premiera w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. W kolejnym zdaniu wbił jednak szpilę byłemu ministrowie edukacji.

W sobotę Jarosław Kaczyński zaprezentował kandydata jego formacji na przyszłego premiera. Szef PiS ogłosił, że wybór padł na Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji i nauki. Dlatego polityk ma reprezentować ugrupowanie w walce o władzę jesienią 2027 rok.

Kaczyński stwierdził, że Czarnek „potrafi podjąć wysiłek, aby te wybory wygrać, zintegrować te wszystkie nasze działania w sytuacji, która jest stworzona także przez tę wrogą, skrajnie kłamliwą propagandę”.

Decyzja wywołała lawinę komentarzy. W kpiący sposób do tematu odniósł się Radosław Sikorski, który mało dyplomatycznie skomentował perspektywę premierostwa Czarnka.

„Moim zdaniem Przemysław Czarnek jest bardzo dobrym kandydatem na premiera” – rozpoczął być może zaskakująco Sikorski. „Bliskiego mi Afganistanu” – dodał natychmiast. „Tam jego koncepcje, na przykład w dziedzinie edukacji, już są realizowane” – wyjaśnił.

Pani radna Barbara Nowak mogłaby wrócić na pierwszą linię w roli ministra, szefa KPRM.

Naturalnie też w Kabulu. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 7, 2026

