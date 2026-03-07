Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaskoczył sympatyków partii, ogłaszając kandydata na premiera w nadchodzących wyborach parlamentarnych 2027 roku. Wybór padł na doświadczonego polityka, który ma poprowadzić ugrupowanie do zwycięstwa. Decyzja padła w symbolicznym miejscu, podkreślając tradycję PiS.

Jarosław Kaczyński wybrał Halę „Sokół” w Krakowie na miejsce konwencji PiS, gdzie zaprezentował kandydata na premiera. To historyczne miejsce dla partii – wcześniej prezes ogłaszał tam kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta w 2014 roku oraz wspierał Karola Nawrockiego w 2024 roku. Konwencja zgromadziła kluczowych działaczy PiS. Kaczyński podkreślił ciągłość politycznej strategii, a wybór padł na Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji i nauki. Dlatego polityk ma reprezentować ugrupowanie w walce o władzę jesienią 2027 roku.

Dosadne słowa Czarnka

Przemysław Czarnek przyjął nominację z entuzjazmem, używając metafory pociągu szybkich prędkości. Dlatego polityk stwierdził, że po prezydentach Dudzie i Nawrockim wsiada do dobrze przygotowanego pojazdu, by wygrać dla Polski. Czarnek dodał: – Mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem pociągu jest i będzie pan prezes Jarosław Kaczyński. Te słowa podkreślają rolę Kaczyńskiego jako lidera PiS, mimo formalnej nominacji Czarnka.

Od Wojewody do Ministra

Przemysław Czarnek urodził się w 1977 roku w Kole. Jako poseł PiS i profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, buduje karierę w polityce. Wcześniej pełnił funkcję wojewody lubelskiego. W rządzie odpowiadał za edukację i naukę od 2020 roku. Czarnek znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, w tym obrony tradycyjnych wartości. Ma żonę i dwójkę dzieci, a w wolnym czasie zajmuje się ogrodem i lekturą.

Przeczytaj również:

Źródło: RMF 24