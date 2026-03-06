Premier Węgier Viktor Orban ogłasza radykalne kroki przeciwko Ukrainie, wstrzymując wszelkie tranzytowe transporty przez swój kraj. Ta decyzja pogłębia konflikt między Budapesztem a Kijowem, z tłem w sporze o rurociąg naftowy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej ostrzegał Orbana w ostrych słowach.

Viktor Orban, premier Węgier, poinformował o natychmiastowym wstrzymaniu tranzytowych transportów przez Węgry, które służą Ukrainie. Ta zmiana uderza w kluczowe dostawy, w tym te związane z energią i pomocą. Orban podkreślił swoje stanowisko wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Premier stwierdził, że Węgry nie pozwolą na wejście Kijowa do UE, co dodatkowo zaostrza relacje bilateralne.

Jednak konflikt nasilił się po czwartkowym oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy zagroził, że przekaże adres Orbana swoim siłom zbrojnym, co interpretowano jako ostrzeżenie przed dalszą eskalacją. Orban nie pozostał bierny i odpowiedział na te słowa swoją decyzją. Ta wymiana pokazuje, jak daleko posunęły się napięcia między liderami obu krajów.

W centrum konfliktu leży przerwany tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. Kijów wyjaśnia, że awaria wynika z rosyjskiego ostrzału i wymaga napraw.Budapeszt oskarża Ukrainę o celowe blokowanie dostaw, co wpływa na węgierską gospodarkę. Ten spór energetyczny stał się katalizatorem dla szerszych politycznych tarć.

Decyzja Orbana komplikuje sytuację Ukrainy w kontekście unijnych negocjacji. Dlatego Węgry, jako członek UE, mogą blokować postępy Kijowa w integracji europejskiej.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News