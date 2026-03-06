Gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś, zdecydowanym faworytem byłby Karol Nawrocki. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię United Surveys. Badanie pokazuje, że obecny prezydent wyraźnie wyprzedza swoich rywali i mógłby liczyć na największe poparcie wśród wyborców.

Według wyników badania Nawrocki zdobyłby około 41 proc. głosów w pierwszej turze wyborów. To wynik dający mu dużą przewagę nad pozostałymi kandydatami i pokazujący, że jego pozycja w wyścigu o prezydenturę pozostaje bardzo silna.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje Rafał Trzaskowski, który może liczyć na około 25 proc. poparcia. Oznacza to znaczną stratę do lidera, choć wciąż daje mu miejsce w ewentualnej drugiej turze wyborów prezydenckich. Na trzeciej pozycji znalazł się Sławomir Mentzen, którego wskazało około 15 proc. ankietowanych.

Pozostali kandydaci uzyskali znacznie niższe wyniki, co pokazuje dużą przewagę trójki głównych uczestników politycznego wyścigu. Dla przykładu: Grzegorz Braun (6,7 proc.), Adrian Zandberg (5,3 proc.) i Magdalena Biejat (4,8 proc.). Szymon Hołownia na ten moment, według badania, uzyskałby 1,1 proc. głosów.

Autorzy badania podkreślają, że wyniki sondażu odzwierciedlają aktualne nastroje społeczne, ale sytuacja polityczna w Polsce pozostaje dynamiczna. Wraz z rozwojem kampanii wyborczej poparcie dla poszczególnych kandydatów może jeszcze ulegać zmianom.

