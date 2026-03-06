Wołodymyr Zełenski w piątek wizytował front, gdzie wręczał żołnierzom odznaczenia. Na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy ostrzegł, że Rosjanie szykują na wiosnę kolejną ofensywę.

Zełenski pojawił się na froncie w rejonie Drużkiwki. Ostrzegł przed kolejnym uderzeniem Rosji. „Rosjanie nie wycofują się z wojny i tutaj, w obwodzie donieckim, przygotowują ofensywę na wiosnę. Ważne jest, aby nasze pozycje były silne. Ważne jest, aby nasze brygady były odpowiednio zaopatrzone” – mówił.

Ukraiński prezydent wręczył odznaczenia żołnierzom i nie szczędził im komplementów. „Wojownicy bronią swoich pozycji z godnością. I w ten sposób nasz kraj, nasza dyplomacja i nasz naród również będą silne” – mówił Zełenski.

Przywódca zwrócił się również do zachodnich sojuszników. Zwrócił im uwagę, że Rosjanie należą do całej koalicji autorytarnych reżimów. „Wszyscy nasi partnerzy – w Stanach Zjednoczonych, w Europie i gdzie indziej – powinni jasno zrozumieć, że przyjaźń między Putinem, reżimem irańskim, Koreą Północną, Łukaszenką i innymi służy tylko jednemu celowi. Umożliwieniu im robienia tego, co zrobili z naszym Donbasem, gdziekolwiek zechcą” – powiedział Zełenski.

„Złu trzeba położyć kres. Ukraińcy tutaj, w Donbasie, dokładnie to robią” – podsumował.

Źr. Polsat News