Rosja ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Finlandii, która planuje zmiany w prawie dotyczącym broni jądrowej. Kreml zapowiada odpowiednie kroki w odpowiedzi na ruch Helsinek. Ta sytuacja podkreśla rosnące napięcia w Europie po inwazji na Ukrainę.

Minister obrony Finlandii Antti Hakkanen ogłosił w czwartek plany rządu w Helsinkach. Władze chcą wprowadzić nowelizację ustawy z 1987 roku, która obecnie zabrania wprowadzania, transportowania, dostarczania i posiadania broni jądrowej na terytorium kraju. Hakkanen wyjaśnił, że nowe przepisy pozwolą na takie działania wyłącznie w kontekście obrony militarnej Finlandii. Jednak projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych, które potrwają do 2 kwietnia. Rządząca prawicowa koalicja, posiadająca większość w parlamencie, liczy na szybkie przyjęcie regulacji.

Powody decyzji Helsinek

Antti Hakkanen podkreślił, że sytuacja bezpieczeństwa Finlandii i Europy uległa radykalnemu pogorszeniu. Zmiany wynikają z rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku oraz przystąpienia Finlandii do NATO w 2023 roku. Dlatego wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznacza rezygnację z polityki neutralności. Jednak Finlandia musi dostosować swoje przepisy do standardów NATO, w tym nowelizację kodeksu karnego. Granica z Rosją o długości 1340 km czyni ten kraj kluczowym elementem wschodniej flanki NATO.

Ostra reakcja Kremla

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zareagował w piątek na plany Finlandii. Stwierdził, że rozmieszczenie broni jądrowej na terytorium Finlandii stanowi eskalację napięć w Europie. Pieskow ostrzegł: – Faktem jest, że rozmieszczając broń jądrową na swoim terytorium, Finlandia zaczyna nam zagrażać. A jeśli Finlandia nam zagraża, podejmujemy odpowiednie środki. Dlatego Kreml widzi w tym bezpośrednie zagrożenie dla Rosji.

