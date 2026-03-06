Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięstwo odniosłaby Koalicja Obywatelska, jednak jej przewaga nad rywalami nie jest już tak duża jak wcześniej.

Z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że ugrupowanie może liczyć na 30,6 proc. poparcia, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z poprzednim pomiarem. Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, które odnotowało największy wzrost w zestawieniu. Partia uzyskała 23,5 proc. poparcia, zwiększając swój wynik o dwa punkty procentowe. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 12,2 proc., choć w jej przypadku zanotowano lekki spadek poparcia.

Tuż za podium znalazła się Konfederacja Korony Polskiej kierowana przez Grzegorza Brauna, którą wskazało 8,4 proc. ankietowanych. Do Sejmu weszłaby również Lewica z wynikiem 7,7 proc.. W badaniu pojawiły się też ugrupowania, które nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Według sondażu poza parlamentem znalazłyby się partie tworzące wcześniej projekt Trzeciej Drogi. Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć jedynie na 3,8 proc. poparcia, natomiast Polska 2050 osiągnęła w badaniu 1,1 proc. głosów. Pod progiem pozostaje również Partia Razem z wynikiem 4,2 proc..

Badanie United Surveys zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków metodą telefoniczną i internetową.

