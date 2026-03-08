Gdyby dziś zapytać Polaków, która partia ma największe szanse wygrać wybory parlamentarne w 2027 roku, najwięcej osób wskazałoby Koalicję Obywatelską. Tak wynika z najnowszego badania pracowni United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

Według wyników sondażu 37,9 proc. respondentów uważa, że to właśnie KO odniesie zwycięstwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Tuż za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które jako potencjalnego triumfatora wskazało 34,9 proc. ankietowanych. Różnica między dwoma największymi ugrupowaniami jest więc stosunkowo niewielka.

Znacznie mniej osób wierzy w zwycięstwo pozostałych partii. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, jednak w jej wygraną wierzy jedynie 4,6 proc. badanych. Jeszcze niższe wskazania uzyskały inne ugrupowania polityczne, które zdaniem respondentów mają niewielkie szanse na objęcie władzy po wyborach.

W badaniu pojawiły się również odpowiedzi wskazujące na partie takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe czy Polska 2050, jednak ich wyniki były symboliczne. Co ciekawe, w przypadku Nowa Lewica w sondażu nie odnotowano ani jednego wskazania jako potencjalnego zwycięzcy wyborów.

Duża grupa respondentów nie potrafiła jednak wskazać jednoznacznego faworyta. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wybrało 18,6 proc. uczestników badania, co pokazuje, że wynik wyborów zaplanowanych na 2027 rok pozostaje wciąż otwarty i może jeszcze ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji politycznej.

Przeczytaj również: