Donald Trump spotkał się w Gabinecie Owalnym z grupą pastorów. Podczas spotkania nastąpiła wspólna modlitwa, podczas której duchowni błogosławili prezydenta USA i amerykańskich żołnierzy. Nagranie tej sceny szeroko obiegło media społecznościowe.

Na trwającym niecałą minutę nagraniu widzimy, jak Donald Trump siedzi za biurkiem z zamkniętymi oczami. Wokół niego gromadzi się grupa protestanckich duchownych. Jeden z nich wypowiada słowa modlitwy, a pozostali przytakują. Niektórzy dotykają ręką prezydenta.

Wideo ukazuje fragment ceremonii, podczas której pastor Tom Mullins z Florydy odczytuje słowa modlitwy. Mullins jest założycielem kościoła liczącego około 30 tys. członków.

„Modlimy się o dalsze błogosławieństwo i łaski dla niego. Modlimy się o mądrość z nieba, która napełni jego serce i umysł. Panie, Ty go poprowadź go w tych trudnych czasach, z którymi się dziś zmagamy. Modlę się o Twoją łaskę i chronienie go. Modlę się o Twoją łaskę i ochronę naszych wojsk i wszystkich mężczyzn i kobiet służących w nich” – mówił Mullins.

„Ojcze, modlimy się do Ciebie o abyś nadal dawał naszemu prezydentowi siłę, której potrzebuje do tego, aby prowadzić nasz wielki naród, gdy dążymy do bycia jednym narodem w imię jedynego Boga, z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla niego w imię Jezusa” – dodał.

