Prezydent USA Donald Trump jasno określił warunki porozumienia z Iranem, żądając bezwarunkowej kapitulacji i zmiany przywództwa. W przeciwnym razie żadne negocjacje nie wchodzą w grę. Ta deklaracja podkreśla cele amerykańskiej strategii w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump opublikował na platformie X wpis, w którym postawił Iranowi ultimatum. Prezydent USA podkreślił, że nie dojdzie do żadnego porozumienia bez pełnej kapitulacji Teheranu. Dodatkowo Trump liczy na wybór „wspaniałego i akceptowalnego” przywódcy lub przywódców w Iranie. Ta wypowiedź sugeruje, że Waszyngton chce wpływać na proces decyzyjny w Teheranie. Trump przyznał, że zmiana reżimu stanowi jeden z celów wojny, co kontrastuje z wcześniejszymi zapewnieniami sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete Hegsetha.

Kluczowa fraza

Trump napisał: – Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją! Po tym, a także po wyborze wspaniałego i akceptowalnego przywódcy lub przywódców, my i wielu naszych wspaniałych i bardzo odważnych sojuszników i partnerów będziemy niestrudzenie pracować, aby uchronić Iran przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Przed Iranem wielka przyszłość, uczyńmy go ponownie wielkim. Ta deklaracja wskazuje na wizję odbudowy Iranu pod auspicjami USA i ich sojuszników po spełnieniu warunków.

U.S. President Donald J. Trump has said on his Truth Social app that the only deal with Iran must involve their unconditional surrender, adding that after, “the selection of great and acceptable leader(s)” will allow for the U.S. and its allies and partners to build Iran back up… pic.twitter.com/zwyzSFcJ4b — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026

Geopolityczny kontekst konfliktu

Ultimatum Trumpa wpisuje się w trwające napięcia między USA a Iranem, nasilone po atakach na ten kraj. Dlatego Prezydent USA rości sobie prawo do ingerencji w wewnętrzne sprawy Iranu, w tym wybór nowego przywództwa. Jednak wcześniejsze oświadczenia administracji USA zaprzeczały, że zmiana reżimu jest celem operacji wojskowej. Teraz Trump otwarcie to potwierdza, co może zaostrzyć sytuację w regionie.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet