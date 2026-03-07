Przemysław Czarnek po ogłoszeniu go kandydatem PiS na premiera, wygłosił godzinne przemówienie. Nie zabrakło miejsca również na wojnę na Ukrainie. Zwrócił się przy tym bezpośrednio do władz ukraińskich.

Czarnek podkreślił, że Polska pomogła Ukrainie przede wszystkim we własnym interesie. „Pomogliśmy im w naszym interesie, w interesie Polski, żeby tanki rosyjskie nie stanęły w Dorohusku i Hrebennem. Żeby ruski nie wjechał do Polski. W tym naszym interesie będziemy dalej pomagać, ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy” – mówił.

Polityk powiedział, że dzięki działaniom poprzedniego rządu PiS Ukraina nadal żyje. „I niech żyje, niech przetrwa tę brutalną, ludobójczą napaść putinowskiej Rosji – to jest w naszym interesie. O to walczyli nasi wybitni mężowie stanu w przeszłości, żeby między Polską a Rosją była Białoruś, Ukraina – potrzebujemy tego bufora” – powiedział.

„I w tym interesie będziemy pomagać, ale jeśli we władzach Ukrainy będziemy mieli partnera, a nie bezczelność” – podkreślił Czarnek.

Czarnek przekonywał, że osobiście zna rodziny z Lubelszczyzny, które „mają krewnych pomordowanych na Wołyniu, a przyjmowały z otwartymi rękami chrześcijanina, który przychodzi w potrzebie”.

„Nie patrzyli, czy ktoś jest z rodziny banderowskiej, czy nie. O to żaden Polak nie pytał. A dzisiaj bezczelność władz Ukrainy dalej blokuje nam możliwość odkopania szczątków ludobójczo pomordowanych Polaków na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA i dalej z nami grają. Nie będziecie więcej z nami grać” – zwrócił się bezpośrednio do władz Ukrainy.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl