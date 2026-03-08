Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, dopóki Kongres nie przegłosuje ustawy wyborczej. W lutym przyjęła ją Izba Reprezentantów, ale w Kongresie prace się przeciągają.

Trump ogłosił swój warunek na jego własnej platformie społecznościowej Truth Social. Chodzi o ustawę SAVE America, którą w lutym przyjęła Izba Reprezentantów, w której większość stanowią Republikanie. Nowe przepisy utknęły jednak w Senacie, w który, co zaskakujące, kontrolują Republikanie.

„To musi zostać zrobione natychmiast. To jest ważniejsze, niż wszystko inne. TO MUSI BYĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU. Ja, jako prezydent, nie podpiszę innych ustaw, dopóki ta nie zostanie uchwalona. I TO NIE ROZWODNIONA WERSJA – IDŹCIE PO ZŁOTO: MUSISZ POKAZAĆ DOWÓD TOŻSAMOŚCI WYBORCY I DOWÓD OBYWATELSTWA: ŻADNYCH GŁOSÓW KORESPONDENCYJNYCH Z WYJĄTKIEM GŁOSÓW WOJSKOWYCH – CHOROBA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PODRÓŻE: BRAK MĘŻCZYZN W SPORTACH KOBIET: ŻADNEGO KALECZENIA TRANSPŁCIOWYCH DZIECI!”” – pisze Trump.

Portal DoRzeczy przypomina, że ustawa SAVE America przewiduje konieczność okazania dowodu obywatelstwa przy rejestracji w celu głosowania w listopadowych wyborach uzupełniających. Ponadto przepisy wprowadzą kary na urzędników wyborczych, którzy zarejestrują kogokolwiek bez wymaganej dokumentacji.

Źr. dorzeczy.pl