Do dramatycznego wypadku balonu doszło w poniedziałkowy poranek w Zielonej Górze. Maszyna lecąca nad miastem uderzyła w budynek, co doprowadziło do poważnego zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

Jak przekazała policja, na pokładzie balonu znajdowały się trzy kobiety. Jedną z nich była 28-letnia pilotka posiadająca uprawnienia lotnicze i należąca do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. To właśnie ona poniosła śmierć w wyniku wypadku.

Według wstępnych ustaleń balon zahaczył o budynek podczas lotu nad miastem. W wyniku uderzenia konstrukcja została uszkodzona, a jedna z kobiet wypadła z kosza i spadła na dach wieżowca. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych jej życia nie udało się uratować.

Dwie pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności wypadku badają policjanci oraz specjalna komisja zajmująca się analizą zdarzeń lotniczych.

Przedstawiciele aeroklubu podkreślili, że w locie nie uczestniczyli klienci komercyjni, lecz członkowie organizacji. – Jesteśmy wstrząśnięci tą tragedią – przekazali przedstawiciele aeroklubu, dodając, że szczegóły zdarzenia będą wyjaśniane w trakcie prowadzonego postępowania.

