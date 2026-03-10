Prokuratura Okręgowa w Gdańsku chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Jak informują media, śledczy wystąpili do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o wskazanie terminu przesłuchania. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed kilku lat, gdy obecny prezydent kierował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Według ustaleń mediów, a dokładniej serwisu gazeta.pl, chodzi o korzystanie przez Nawrockiego z apartamentu znajdującego się w kompleksie hotelowym należącym do muzeum. Dziennikarze wcześniej informowali, że miał on przez kilka miesięcy mieszkać w jednym z apartamentów, mimo że jego prywatne mieszkanie znajdowało się niedaleko.

Śledczy chcą ustalić okoliczności korzystania z lokalu oraz sprawdzić, czy pobyt był rozliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami. Sam Nawrocki w przeszłości zaprzeczał zarzutom dotyczącym nieprawidłowości i przekonywał, że sprawa została przedstawiona w mediach w sposób niepełny.

Z informacji przekazywanych przez prokuraturę wynika, że ewentualne przesłuchanie miałoby odbyć się w charakterze świadka, a nie osoby podejrzanej. W związku z pełnioną funkcją konieczne jest uzgodnienie terminu przesłuchania z Kancelarią Prezydenta.

Sprawa ponownie przyciągnęła uwagę opinii publicznej i może wywołać kolejne napięcia na polskiej scenie politycznej. W ostatnich miesiącach relacje między obozem prezydenckim a rządem pozostają napięte, a kolejne kontrowersje wokół głowy państwa często stają się elementem politycznego sporu.

