Decyzja Prawa i Sprawiedliwości o wskazaniu Przemysława Czarnka jako kandydata partii na przyszłego premiera wywołała duże emocje wśród opinii publicznej. Najnowszy sondaż United Surveys przeprowadzony dla Wirtualnej Polski pokazuje, że większość respondentów ocenia tę decyzję krytycznie.

Z badania wynika, że blisko 60 proc. ankietowanych negatywnie ocenia wybór Czarnka jako potencjalnego szefa rządu. Tylko część badanych uznała tę decyzję za dobrą (zdecydowanie dobrze – 10,6 proc., raczej dobrze – 13,1 proc.), natomiast spora grupa respondentów nie ma w tej sprawie jednoznacznego zdania (18 proc.).

Wyniki sondażu pokazują także wyraźne różnice w ocenach w zależności od preferencji politycznych. Wśród sympatyków PiS decyzja o wskazaniu Czarnka spotyka się z dużym poparciem, natomiast wyborcy ugrupowań opozycyjnych zdecydowanie częściej oceniają ją negatywnie.

Przypomnijmy, że podczas partyjnej konwencji ogłoszono, iż to właśnie były minister edukacji ma być twarzą PiS w przyszłej walce o władzę. Wybór ten jest elementem strategii ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi planowanymi na 2027 rok.

Decyzja partii już teraz wywołuje szeroką debatę polityczną. Część komentatorów uważa, że nominacja ma zmobilizować twardy elektorat PiS, inni wskazują, że wyrazisty styl Czarnka może jednocześnie utrudnić partii zdobywanie nowych wyborców.

