Grzegorz Braun znalazł się na celowniku ambasadora Stanów Zjednoczonych Toma Rose’a. Dyplomata wściekł się po wizycie polskiego europosła w ambasadzie Iranu, gdzie złożył kondolencje po śmierci Alego Chameneiego. Najwyższy przywódca Iranu zginął w ataku amerykańsko-izraelskim.

Braun udał się w piątek 6 marca do ambasady Iranu w Warszawie. Lider Konfederacji Korony Polskiej złożył kondolencje i wpisał się do księgi w związku ze śmiercią najwyższego przywódcy tego kraju Alego Chameneiego. Irański przywódca stracił życie 28 lutego podczas nalotów USA i Izraela na cele w Iranie.

„Mimo wszelkich istotnych odmienności nasze kraje łączy wiele uniwersalnych zasad” – mówił Braun podczas swoich odwiedzin w irańskiej placówce dyplomatycznej.

Te sceny wywołały wściekłość ambasadora USA. „Ameryka i prezydent Stanów Zjednoczonych nie zapomną, kto jest ich przyjacielem, a co ważniejsze, kto nim nie jest” – napisał Rose w mediach społecznościowych.

America and @POTUS will not forget who are friends are; and more importantly, who are friends are NOT. https://t.co/9lTdaJ8983 — Tom Rose (@TomRoseIndy) March 8, 2026

W innym wpisie udostępnił nagranie, które opublikował Braun. Ambasador dodał krótki wpis: „obrzydliwe”.

