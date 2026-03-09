Donald Trump w ostrym tonie wypowiedział się pod adresem władz Australii. Poszło o irańskie piłkarki, które pozostają w Australii po odpadnięciu z rozgrywek Pucharu Azji. Wcześniej kobiety odmówiły śpiewania przed meczem irańskiego hymnu.

Trump opublikował wpis na portalu Truth Social. „Australia popełnia straszny błąd humanitarny, pozwalając na zmuszanie irańskiej reprezentacji kobiet w piłce nożnej do powrotu do Iranu, gdzie najprawdopodobniej zostaną zabite” – czytamy.

Trump przekonuje, że Iranki powinny otrzymać od Australii azyl. Zapewnił, że jeśli władze tego kraju nie zdecydują się na taki krok, to kobiety przyjmą Stany Zjednoczone. Wnioski o azyl złożyło dotąd pięć piłkarek.

„Niech pan tego nie robi, panie premierze, niech pan udzieli im azylu. Jeśli pan tego nie zrobi, przyjmą je Stany Zjednoczone” – zapowiedział Trump.

O kobiecej reprezentacji Iranu zrobiło się głośno na początku Pucharu Azji. „Przed pierwszym meczem piłkarki stały w ciszy podczas irańskiego hymnu narodowego w geście, którego nie wyjaśniły, ale który został zinterpretowany przez twardogłowych polityków w Iranie jako akt zdrady” – opisywała zdarzenie telewizja CNN.

Później Trump opublikował jeszcze jeden wpis, w którym złagodził ton. „Niektóre z piłkarek chcą wrócić, ponieważ martwią się o bezpieczeństwo swoich rodzin. W każdym razie premier bardzo dobrze sobie radzi z tą dość delikatną sytuacją” – zapewnił prezydent USA. Zakończył swój wpis słowami: Niech Bóg błogosławi Australię.

Przeczytaj również:

Źr. Interia