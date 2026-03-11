Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że izba nie zajmie się prezydenckim projektem „SAFE 0 proc.” do czasu decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie unijnego programu SAFE. Polityk oskarżył głowę państwa o obłudę i kłamstwo, podkreślając, że propozycja to czysta „ściema”. Nawrocki ma jeszcze 10 dni na podpisanie lub zawetowanie unijnej ustawy, co może zablokować 185 mld zł dla polskiego wojska.

Włodzimierz Czarzasty wygłosił swoje oświadczenie podczas briefingu prasowego. Marszałek Sejmu poinformował, że prezydencki projekt ustawy o „SAFE 0 proc.”, złożony we wtorek, nie trafi pod obrady izby. Do czasu, aż prezydent nie zakończy procesu decyzyjnego dotyczącego unijnego SAFE. Czarzasty stwierdził: – Pan prezydent wczoraj poinformował, że ma jeszcze 10 dni do podpisania weta bądź zaakceptowania ustawy dot. SAFE. Nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez pana prezydenta do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została do pana prezydenta skierowana. Dlatego ta decyzja podkreśla napięcia między rządem a prezydentem w kwestii finansowania armii.

Ostra krytyka prezydenckiej propozycji

Jednak Marszałek nie szczędził słów krytyki pod adresem prezydenta Nawrockiego. Nazwał jego projekt „ściemą” i oskarżył o populizm oraz hipokryzję. Czarzasty podkreślił: – Dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie. Prezydent okłamuje w tej sprawie Polaków. Polityk wyjaśnił, że podstawą finansowania „SAFE 0 proc.” mają być przyszłe zyski Narodowego Banku Polskiego (NBP). Dodał: – Chcę państwa poinformować, że NBP na dziś posiada 100 miliardów skumulowanej straty. Jeżeli jakikolwiek zysk zostanie wypracowany, to o tym zysku zostaniemy poinformowani w grudniu tego roku, a więc ten zysk nie będzie przeznaczony na uzbrojenie jutro, pojutrze, w kwietniu ani w maju. Dlatego to zdaniem Czarzastego czyni propozycję nierealną i opóźnioną.

Przyszłe kroki i wezwanie do odpowiedzialności

Jednak Czarzasty podkreślił, że prezydent musi ponieść konsekwencje swoich decyzji: – Nie będzie takiej sytuacji, że będzie pan prezydent szukał alibi dla swoich decyzji. Panie prezydencie, za decyzje – musi się pan tego nauczyć – trzeba wziąć odpowiedzialność. Prezydencki projekt zakłada utworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych w BGK, finansowanego zyskiem NBP. Rząd, w tym premier Donald Tusk, krytykuje go jako „SAFE 0 złotych”, wskazując na brak realnych środków. Dlatego obserwatorzy przewidują, że spór wpłynie na relacje z UE i tempo modernizacji sił zbrojnych.

Źródło: RMF 24