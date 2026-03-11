Nie żyje Elżbieta Gaertner – aktorka teatralna, telewizyjna i dubbingowa. Informację o jej śmierci przekazano w mediach społecznościowych na kanale poświęconym gwiazdom dubbingu. Artystka miała 83 lata.

Gaertner była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu. Przez lata użyczała głosu bohaterom wielu znanych produkcji filmowych i animowanych, m.in. takich jak „Kraina lodu”, „Iron Man 3”, „Thor: Ragnarok” czy „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”.

Artystka urodziła się 17 maja 1942 roku w Warszawie i ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. W swojej karierze była związana z wieloma scenami, m.in. z teatrami w Lublinie i Warszawie, w tym z Teatrem Narodowym.

Oprócz pracy w dubbingu występowała także w licznych serialach i produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w „Na Wspólnej”, „Złotopolskich”, „Klanie”, „M jak miłość” czy „Plebanii”. Przez lata współpracowała również z Teatrem Polskiego Radia, gdzie brała udział w wielu słuchowiskach. Jej dorobek obejmuje setki ról teatralnych, telewizyjnych i dubbingowych, dzięki którym zapisała się w historii polskiej sceny aktorskiej.

Śmierć aktorki poruszyła środowisko artystyczne oraz fanów dubbingu. Wielu widzów podkreśla, że jej charakterystyczny głos towarzyszył im przez lata w popularnych filmach, serialach i animacjach.

Przeczytaj również: