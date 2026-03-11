Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ, zamieścił wpis w mediach społecznościowych. Można uznać, że rzucił rękawicę w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego oprócz opozycji.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski odniósł się w mediach społecznościowych do dyskusji wokół ustawy SAFE oraz kwestii zysków Narodowego Banku Polskiego. Wpis ministra pojawił się w serwisie „X” i szybko wywołał reakcje wśród komentatorów życia politycznego.

Polityk podkreślił, że z punktu widzenia państwa kluczowe są dwa elementy – uruchomienie mechanizmu SAFE oraz przekazanie do budżetu części środków wynikających ze wzrostu wartości złota będącego w rezerwach banku centralnego. – W interesie Polski jest zarówno wejście w życie ustawy SAFE jak i wypłata do budżetu zysków NBP ze wzrostu cen złota – napisał Sikorski.

Szef polskiego MSZ przy okazji rzucił wyzwanie Karolowi Nawrockiemu oraz politykom sejmowej opozycji. – Prezydent i opozycja mają test na patriotyzm. Oby zdali – napisał szef resortu spraw zagranicznych.

