Prezydent Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy uchwalone wcześniej przez parlament. Informację o decyzji głowy państwa przekazała Kancelaria Prezydenta, wskazując, że nowe przepisy dotyczą funkcjonowania organizacji społecznych, zmian w rejestrach sądowych oraz regulacji odnoszących się do sądów powszechnych.

Pierwsza z podpisanych ustaw, to ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Druga to ustawa z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Z kolei trzecia, to ustawa z 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

11 marca 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy:



✔️Ustawę z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (nr druku 868),

✔️Ustawę z dnia 27 lutego… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) March 11, 2026

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego oznacza zakończenie procesu legislacyjnego w przypadku tych trzech ustaw. Po publikacji w Dzienniku Ustaw nowe przepisy zaczną obowiązywać w terminach określonych w poszczególnych regulacjach.

Podpisanie ustaw to kolejny element bieżącej pracy legislacyjnej głowy państwa. W najbliższym czasie do Pałacu Prezydenckiego mogą trafić kolejne projekty uchwalone przez parlament, które będą wymagały decyzji prezydenta dotyczącej ich dalszego losu.

Przeczytaj również: