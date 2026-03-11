Przemysław Czarnek znalazł się w centrum politycznego sporu po ogłoszeniu jego kandydatury na premiera. Swój komentarz do sprawy postanowił przedstawić w Sejmie poseł Jerzy Meysztowicz z KO. Swoje wystąpienie utrzymał on jednak w tonie dość mało parlamentarnym.

Podczas posiedzenia Sejmu na mównicy pojawił się Meysztowicz, który nawiązał do sobotniej konwencji PiS. Jarosław Kaczyński ogłosił na niej, że kandydatem jego partii na premiera zostanie Przemysław Czarnek.

„Chciałem nawiązać do wiekopomnego wydarzenia, jakie ostatnio odbyło się w Krakowie w hali Sokoła” – rozpoczął polityk. „Przysłuchiwałem się również skandalicznemu wystąpieniu króla pisowskiej fotowoltaiki i powiem szczerze, że później przeglądałem internet i znalazłem takie określenie jak palant” – dodał Meysztowicz.

Później przeczytał definicję słowa „palant”. „Osoba niesympatyczna, niegrzeczna, bywa chamska, irytująca, zachowująca się w sposób niedopuszczalny. Robi coś głupiego i żenującego” – czytał. „Panie prezesie, nic dodać nic ująć, trafił pan w dziesiątkę” – zwrócił się bezpośrednio do Kaczyńskiego.

Poseł wystosował też niecodzienny wniosek. „Żeby bardziej wyeksponować pana posła Czarnka proponuję go powołać na następne posiedzenie jako sekretarza obrad” – powiedział do Czarzastego.

Źr. dorzeczy.pl