Poseł PiS Przemysław Czarnek skomentował weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie unijnego programu SAFE, chwaląc decyzję głowy państwa. Polityk wezwał liderów rządu do działania, podkreślając priorytet polskiego interesu.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny program SAFE, który zakłada pożyczki na cele obronne. Decyzję ogłosił w czwartkowym orędziu, argumentując ochroną polskiej suwerenności. Nawrocki promuje własny „SAFE 0 proc.”, wolny od odsetek i długoterminowych zobowiązań. Czarnek, kandydat PiS na premiera, poparł weto na mediach społecznościowych. Polityk stwierdził, że prezydent kierował się zasadą „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Ta decyzja, według Czarnka, chroni przed „szkodliwym mechanizmem pożyczkowym”.

Ostre słowa Czarnka

Przemysław Czarnek napisał: – Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy – właśnie tą zasadą kierował się Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE. Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków.

Poseł wezwał opozycję do pracy: – Panie Tusk, Panie Czarzasty – do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!. Te słowa podkreślają nacisk na alternatywny program prezydenta.

