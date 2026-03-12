Pekin potępia amerykańskie śledztwo handlowe przeciwko swoim partnerom, oskarżając Waszyngton o polityczne manipulacje. Jednocześnie Chiny wzmacniają sojusze z Kubą, co może zaostrzyć napięcia z USA po wypowiedziach Donalda Trumpa o możliwej interwencji na wyspie. Te wydarzenia podkreślają rosnące tarcia na arenie międzynarodowej.

Chiny stanowczo odrzuciły śledztwo gospodarcze wszczęte przez administrację Donalda Trumpa przeciwko 16 kluczowym partnerom handlowym, w tym sobie samym. Pekin oskarża USA o używanie zarzutów „nadprodukcji” jako pretekstu do politycznych manipulacji, które zakłócają globalny rynek. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun stwierdził, że Amerykanie rozpowszechniają „fałszywe twierdzenia” na temat zalewania rynku przez chińską produkcję. Jednak Pekin sprzeciwia się wszelkim jednostronnym taryfom celnym, widząc w nich zagrożenie dla stabilności handlu międzynarodowego.

Groźba dla wolnego handlu

Premier Chin Li Qiang podkreślił, że działania USA poważnie zagrażają międzynarodowej współpracy i wolnemu handlowi. Dlatego te komentarze padły w kontekście eskalujących napięć między Pekinem a Waszyngtonem. Gdzie oskarżenia o nieuczciwe praktyki handlowe stają się narzędziem politycznym. Jednak analitycy wskazują, że śledztwo może prowadzić do nowych taryf, co uderzy w globalną gospodarkę. Dlatego Chiny zapowiadają obronę swoich interesów, co może zaostrzyć relacje z USA.

Wzmocnienie sojuszu z Kubą

W obliczu presji ze strony USA, Chiny deklarują pogłębienie współpracy z Kubą. Podczas rozmów ministrów spraw zagranicznych Wang Yi i Bruno Rodrigueza Parrilli, na prośbę strony kubańskiej, omówiono wsparcie i sytuację polityczną na wyspie. Kuba podziękowała Pekinowi za dotychczasową pomoc, co wzmacnia antyamerykańską oś. Jednak te kroki nabierają znaczenia po wywiadzie Trumpa dla CNN, gdzie prezydent USA zasugerował, że Kuba „wkrótce upadnie” i może stać się celem operacji wojskowych.

