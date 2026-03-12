Iran zwrócił się do zaprzyjaźnionych państw, w tym Rosji, z prośbą o pilną pomoc w obliczu zniszczeń spowodowanych atakami USA i Izraela. Moskwa szybko zareagowała, ujawniając swoje plany. Ta wymiana podkreśla bliskie więzi między Teheranem a Kremlem w czasie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa poinformowała podczas briefingu prasowego, że Iran poprosił o wsparcie medyczne ze względu na zniszczenie licznych szpitali i stacji pogotowia ratunkowego. W wyniku ataków ucierpiało wielu rannych, w tym kobiety i dzieci. Zacharowa podkreśliła – Strona irańska zwróciła się do zaprzyjaźnionych państw, w tym do Rosji, z prośbą o dostarczenie środków medycznych. Ten apel wynika z dramatycznej sytuacji humanitarnej po bombardowaniach.

Pomoc na polecenie Putina

Moskwa nie zwlekała z reakcją. Na polecenie prezydenta Władimira Putina organizowane jest dostarczenie odpowiedniej pomocy humanitarnej do Teheranu. Zacharowa potwierdziła te działania, co świadczy o gotowości Rosji do wsparcia sojusznika. Dlatego ta inicjatywa wpisuje się w długotrwałe relacje między krajami, wzmocnione po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Iran dostarczał wówczas Moskwie drony Shahed, produkowane również na licencji w Rosji.

Bliskie więzi Teheran-Moskwa

Iran i Rosja rozwijają współpracę od lat. W ubiegłym roku podpisano umowę z Rosatomem na budowę czterech bloków jądrowych o wartości 25 mld dolarów. Dodatkowo, memorandum dotyczy małych elektrowni jądrowych w Iranie. Jendak po atakach USA i Izraela na Iran, Kreml stanął po stronie Teheranu. Dlatego szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow potępił „niesprowokowany atak na Iran z naruszeniem zasad i norm prawa międzynarodowego”, oskarżając Waszyngton o ignorowanie konsekwencji dla stabilności regionu.

Kondolencje i zapewnienia o kontynuacji współpracy

Władimir Putin złożył kondolencje prezydentowi Iranu Masudowi Pezeszkianowi po śmierci najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w pierwszym dniu nalotów. Rosyjski lider zapewnił, że Moskwa będzie kontynuować kontakty z Teheranem „różnymi kanałami komunikacji”. Ta deklaracja podkreśla strategiczne partnerstwo w obliczu globalnych napięć. Dlatego obserwatorzy przewidują, że pomoc humanitarna może być preludium do szerszego wsparcia.

Źródło: Polsat News