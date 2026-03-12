Premier Donald Tusk niespodziewanie zrezygnował z udziału w programie „Pytanie dnia” w TVP, zaplanowanym na czwartek wieczór. Decyzja zapadła na kilka godzin przed emisją, tuż po ogłoszeniu orędzia prezydenta Karola Nawrockiego. Powody pozostają nieznane, a w zastępstwie premiera wystąpił rzecznik rządu Adam Szłapka.

Donald Tusk miał być gościem w studiu TVP u Justyny Dobrosz-Oracz w programie „Pytanie dnia”. Wywiad zapowiadano jako ważną rozmowę na aktualne tematy polityczne. Jednak na kilka godzin przed programem Kancelaria Premiera poinformowała o rezygnacji. Zamiast Tuska w studiu pojawił się rzecznik rządu Adam Szłapka, który reprezentował stanowisko gabinetu. Ta nagła zmiana zaskoczyła zarówno widzów, jak i ekipę telewizyjną, budząc liczne pytania o przyczyny decyzji premiera.

Związek z orędziem Prezydenta

Decyzja o odwołaniu zapadła kilkadziesiąt minut po tym, jak Pałac Prezydencki ogłosił, że prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie do narodu o godzinie 20:00. Informację podał Paweł Szefernaker tuż przed 16:00.

Jednak na razie nie ujawniono oficjalnych powodów odwołania wywiadu przez premiera. Źródła zbliżone do rządu nie komentują sprawy, co potęguje spekulacje w mediach.Dziennikarze i obserwatorzy polityczni sugerują, że zmiana planów może być związana z koniecznością skupienia się na bieżących wydarzeniach, w tym orędziu prezydenta

Przeczytaj również:

Źródło: wp.pl