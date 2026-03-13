Prezydent USA Donald Trump w mocnych słowach ocenił postępy w konflikcie z Iranem, nazywając tamtejszy reżim „obłąkanymi łajdakami”. Podkreślił całkowite zniszczenie irańskich sił zbrojnych i przywódców, chwaląc się „niezrównaną siłą ognia”.

Donald Trump opublikował serię komentarzy na temat działań USA przeciwko Iranowi. Prezydent stwierdził, że Amerykanie całkowicie niszczą terrorystyczny reżim w Teheranie – militarnie, gospodarczo i w inny sposób. Podkreślił: – Marynarka wojenna przeciwnika zniknęła, a jego siły powietrzne już nie istnieją. Pociski, drony i wszystko inne jest niszczone, a ich przywódcy zostali zmieceni z powierzchni ziemi. Jednak Trump dodał: – Zabijają niewinnych ludzi na całym świecie od 47 lat, a teraz ja, jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich zabijam. Cóż za wielki zaszczyt to czynić!. Dlatego Prezydent USA pochwalił swoje siły zbrojne za -niezrównaną siłę ognia, nieograniczoną amunicję i mnóstwo czasu. W innym wpisie napisał: „Zobaczcie, co dzieje się dziś z tymi obłąkanymi łajdakami”.

Statystyki ofiar i odwety

Według danych Teheranu, po irańskiej stronie zginęło ponad 1,2 tys. osób, w tym cywile. Odwetowe ataki Iranu spowodowały śmierć 28 obywateli Izraela i siedmiu amerykańskich żołnierzy. Pentagon podaje, że rannych zostało 140 wojskowych USA. Konflikt nasila się, z wzajemnymi oskarżeniami o ataki na cele cywilne. Obserwatorzy przewidują, że retoryka Trumpa może przedłużyć wojnę, wpływając na stabilność Bliskiego Wschodu i globalne rynki energii.

Źródło: Polsat News