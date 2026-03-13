Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka ostrzegł Polskę i sąsiednie kraje przed ingerencją, grożąc użyciem nowej rosyjskiej rakiety Oresznik. Broń hypersoniczna, dostarczona przez Moskwę, została rozmieszczona na Białorusi w grudniu 2025 roku. Wypowiedź to reakcja na słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Alaksandr Łukaszenka wygłosił groźby podczas publicznego wystąpienia, podkreślając konieczność obrony Białorusi. Stwierdził: – Musimy chronić nasz kraj. I żeby zapobiec odpaleniu rakiety Oresznik nie zawracajcie nam głowy. Ani z Ukrainy, ani z Polski, ani z Litwy, ani z Łotwy. Rozwiążmy te problemy w sposób humanitarny. Prezydent Białorusi odniósł się do słów Wołodymyra Zełenskiego z końca lutego, który nazwał system Oresznik uzasadnionym celem dla NATO. Łukaszenka nazwał te wypowiedzi „kompletną głupotą” i „tylko głupcy o tym mówią”. Dodał: -Nie mówię, że jutro wystrzelimy rakietę Oresznik w kierunku Wilna, Warszawy czy Kijowa. Nie daj Boże. To nie nasze zadanie. Musimy chronić nasz kraj. Dlatego Łukaszenka zaznaczył, że Mińsk zareaguje, jeśli obiekty na terytorium Białorusi zostaną uznane za cele do zwalczenia. Jednak podkreślił: -Zawsze znajdzie się antidotum na każdą truciznę.

Oresznik od Rosjan

Białoruś otrzymała system rakietowy Oresznik od Rosji na prośbę Łukaszenki. Broń została rozmieszczona i postawiona w stan gotowości bojowej w grudniu 2025 roku. Decyzje o jej użyciu mają być podejmowane wspólnie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Oresznik to hypersoniczna rakieta, poruszająca się z prędkością przekraczającą pięciokrotnie prędkość dźwięku. Prawdopodobnie oparta na konstrukcjach RS-26 Rubież lub RS-24 Yars. Rosja po raz pierwszy użyła jej pod koniec listopada 2024 roku w ataku na Dniepr. Jednak kolejny start w lutym 2025 roku w kierunku Kijowa zakończył się niepowodzeniem – rakieta eksplodowała na terytorium Rosji. W styczniu 2026 roku użyto jej do ataku na obwód lwowski. Dlatego eksperci oceniają, że Oresznik jest mniej zaawansowany niż twierdzi Moskwa, ale stanowi poważne zagrożenie, gdyż „niewiele systemów na świecie jest w stanie przechwycić rakiety tego rodzaju”.

Źródło: Polsat News