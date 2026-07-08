Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa powiedziała, że Rosja ostrzegała Polskę przed konsekwencjami wsparcia udzielanego Ukrainie. W jej ocenie, obecnie Polska ponosi konsekwencje.

Zacharowa stwierdziła, że polskie władze wiedziały, kogo wspierają udzielając pomocy Ukrainie. Dodała, że Rosja ostrzegała. „O wszystkim ich ostrzegaliśmy. I niech nikt nie mówi, że tak nie było. Było. Mówiliśmy o tym otwarcie” – powiedziała.

Zacharowa dodała, że polskie władze liczyły rzekomo na realizację własnych celów. Do tego jednak miało nie dojść, ponieważ sytuacja rozwinęła się zupełnie inaczej, niż zakładał polski rząd.

Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych dodała również, że przekazując Ukrainie uzbrojenie oraz technologie, Polska i inne państwa zachodnie same doprowadziły do wzrostu wpływów Kijowa.

Dodała, że obecnie Ukraina zyskała narzędzia, które umożliwiają jej wywieranie presji na państwa, które wcześniej udzielały jej pomocy.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News