Rząd ogłosił zniesienie części obostrzeń. Od 12 lutego będą mogły zacząć działać m.in. kina. Sieci Cinema City, Multikino i Helios wydały komunikaty w tej sprawie. Operatorzy nie skorzystają z propozycji?

Decyzja o uruchomieniu kin została ogłoszona na piątkowej konferencji prasowej. Operatorzy mogą otworzyć swoje biznesy od 12 lutego, warunkowo na dwa tygodnie. W komunikacie zastrzeżono, że zajętych może być maksymalnie połowa miejsc siedzących. Obowiązują maseczki oraz zakaz konsumpcji.

Helios i Cinema City zwracają uwagę na trudności. „Dystrybutorzy potrzebują czasu na przygotowanie i wprowadzanie filmów do dystrybucji”

Prezes Heliosa i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło poinformował w rozmowie z PAP Biznes, że jego sieć nie otworzy kin w połowie lutego, pomimo decyzji. Jak wyjaśnił, warunki zaproponowane przez rząd są trudne do spełnienia.

Oświadczenie dotyczące rządowej propozycji opublikowało Cinema City. Sieć podkreśla, że czekała z niecierpliwością, aż pojawi się możliwość otwarcia kin. Nie podano jednak daty otwarcia.

„Możliwość bezpiecznego i racjonalnego otwarcia naszych placówek wymaga bardzo dokładnego zapoznania się z nowymi rozporządzeniami i wytycznymi” – poinformowano. Cinema City zaznacza, że otwarcie sieci jest skomplikowanym procesem, a w sytuacji możliwego zamknięcia (po 2 tygodniach) może spowodować wielkie straty.

„Dystrybutorzy potrzebują czasu na przygotowanie i wprowadzanie filmów do dystrybucji, w tym na prawidłowe przeprowadzenie kampanii marketingowych, a kina na dostosowanie swoich powierzchni do wszelkich wymogów sanitarnych, tak aby powitać Was w bezpiecznych warunkach. Dla biznesu kinowego bardzo istotna jest również możliwość konsumpcji na salach kinowych” – dodano.

Multikino: Bardzo chcemy wrócić do kin

W podobnym tonie wypowiadają się także przedstawiciele sieci Multikino. Z jednej strony nie wykluczają, że skorzystają z propozycji warunkowego otwarcia, jednak z drugiej wskazują liczne trudności, które pociąga za sobą decyzja o uruchomieniu kin. W oświadczeniu zasygnalizowano, że przygotowanie i wprowadzenie filmów do dystrybucji zajmuje ok. 6 tygodni.

„Aby podjąć decyzję o otwarciu naszych kin musimy zapoznać się z rządowym rozporządzeniem oraz skonsultować się z dystrybutorami filmowymi. Tak jak i wy bardzo chcemy już wrócić do kin, ale jeszcze chwilkę musimy się z tym wstrzymać. Liczymy na wyrozumiałość” – czytamy