Złe wieści ws. ukraińskich wojsk stacjonujących w Siewierodniecku. Okazuje się, że żołnierze otrzymali wymowny rozkaz.

Informuje o tym serwis Suspilne News. Na jego twitterowym profilu opublikowany został wymowny komunikat. Wynika z niego, że ukraińscy żołnierze, którzy dotąd dzielnie bronili Siewierodoniecka, najprawdopodobniej lada moment wycofają się z miasta. Ma to związek z brutalnym i agresywnym naporem rosyjskiego okupanta, który powoli zamienia położone na wschodzie Ukrainy miasto w drugi Mariupol.

– Siły ukraińskie otrzymały rozkaz wycofania się z Siewierodoniecka na bardziej ufortyfikowane pozycje – czytamy na twitterowym, zweryfikowanym profilu ukraińskiego Suspilne News. Redaktorzy powołują się na wypowiedź szefa regionalnej administracji Ługańska.

– Według niego pozostanie w zrujnowanym przez walkę mieście tylko powiększy straty – czytamy w dalszej części opublikowanego wpisu.

Ukrainian forces received an order to retreat from #Severodonetsk to more fortified positions, says the head of the #Luhansk regional administration.



According to him, staying in the combat-ruined city would only increase the losses.#RussianUkrainianWar#Ukraine

– Niezwykle nieodpowiedzialne, by publicznie ogłosić wycofanie się w środku bitwy. O ile oczywiście wszyscy zostali już przesunięci, co jest wątpliwe – uważa polski analityk Konrad Muzyka.

Hugely irresponsible to publicly announce a withdrawal in the middle of a battle. Unless, of course, everyone has already been moved back, which is doubtful.

Walki w Siewierodniecku trwają od kilku tygodni. Rosjanie chcą zdobyć miasto, by ogłosić sukces w obwodzie ługańskim. Wiele wskazuje więc na to, że wreszcie im się to uda. To złe wieści dla ukraińskiej armii.