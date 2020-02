Podpis prezydenta Andrzeja Dudy przypieczętował wypłatę „trzynastek” w tym roku. Kolejny socjalny program Prawa i Sprawiedliwości jest sceptycznie oceniany przez Radosława Sikorskiego. – To są takie klimaty peronistyczne, rozdajemy pieniądze – mówił eurodeputowany w programie „Fakty po Faktach” TVN24.

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu dla emerytów i rencistów w Polsce. Zgodnie z założeniami dokumentu, pierwsze wypłaty „trzynastek” trafią do seniorów jeszcze w kwietniu. Ustawa przewiduje, że „trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury od 1 marca danego roku. Obecnie to 1200 złotych brutto.

Sceptycznie do decyzji prezydenta podchodzi Radosław Sikorski. W programie „Fakty po Faktach” narzekał na niesamodzielność Andrzeja Dudy. – Brakuje mi spisu niezależnych, podjętych dla dobra kraju a nie dobra formacji, decyzji Dudy z ostatnich pięciu lat – mówił.

Wtedy prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz zauważył, że we wtorek prezydent podpisał ustawę gwarantującą wypłatę „trzynastek”. – To są takie klimaty peronistyczne, rozdajemy pieniądze. (…) Jedziemy na konsumpcji, a potem się dziwią, że ruszyła inflacja – tłumaczy Sikorski.

Zdaniem eurodeputowanego hasło Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zostało dobrane bardzo celnie. – Prawdziwa prezydent. To znaczy nie ktoś, kto odgrywa rolę prezydenta po to, żeby przypodobać się szefowi własnej formacji, tylko ktoś, kto naprawdę podejmuje decyzje w interesie kraju. Jest bezpiecznikiem w systemie konstytucyjnym. Ono [to hasło – red.] jest skuteczne, bo mamy aktora odgrywającego rolę prezydenta – powiedział.

Były szef MSZ nawiązał również do uchwalonej przez Sejm ustawy przewidującej prawie 2 mld rekompensaty dla mediów. W tym kontekście podzielił się z prezydentem radą. – Radziłbym prezydentowi Dudzie kierować się zasadą mojego byłego szefa Władysława Bartoszewskiego. Jak nie wiesz jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie – powiedział.

Źródło: TVN24, prezydent.pl